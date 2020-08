Esperia, ladro prova a fuggire…in mutande ma finisce male: ricoverato in prognosi riservata (Di giovedì 20 agosto 2020) Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo sono intervenuti in un’abitazione di Esperia per un furto in abitazione. Giunti sul posto i Carabinieri hanno rinvenuto a terra, nel cortile antistante l’abitazione ove si stava perpetrando il furto, un ragazzo classe 1996, già noto alle Forze dell’Ordine, poiché, vistosi scoperto dal proprietario che rincasava ha tentato la fuga saltando dal 2 piano dell’abitazione. Il ladro, che indossava solo un paio di mutande, a causa della caduta riportato delle lesioni ed è stato trasportato è ricoverato al San Giovanni di Roma in prognosi riservata. L’uomo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria. Esperia, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

