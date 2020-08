Esclusiva: Gaetano-Cremonese verso il rinnovo del prestito (Di giovedì 20 agosto 2020) Gianluca Gaetano ha molto mercato in Serie B, ma si sta viaggiando spediti verso il rinnovo del prestito a Cremona. Il centrocampista offensivo classe 2000 di proprietà del Napoli si è trovato molto bene con Bisoli e la conferma dell’allenatore sarà quasi sicuramente l’anticamera per una nuova stagione con la Cremonese. Non siamo agli accordi definitivi, ma è una soluzione molto probabile. Foto: Cremonese Sito ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

L'amicizia di Daniele Savelli con Rino Gaetano giovane, ha contribuito a diffondere ed interpretare il repertorio del cantautore attraverso tributi a lui dedicati,esclusivamente in chiave acustica in ...

di Michele Bruno – A seguito del nostro servizio (qui) sulla questione che ha riguardato la mancata organizzazione della Vara quest'anno a seguito dei rischi legati al Covid 19 e le dichiarazioni che ...

