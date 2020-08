Era Annjeanette Whaley di Vite al Limite di 307 kg: oggi irriconoscibile [FOTO] (Di giovedì 20 agosto 2020) La trasmissione Vite al Limite continua ad affermarsi come un successo assoluto. Le repliche hanno un enorme seguito e milioni di telespettatori tra il pubblico cercano sul web i vari protagonisti, per vedere come sia proseguita la loro vicenda fuori dalla prestigiosa clinica del dottor Nowzaradan. Emblematica la storia di Annjeanette Whaley, che era arrivata a pesare 307 chili: ecco come è diventata oggi. Era Annjeanette Whaley di Vite al Limite e pesava 307 chili Sono molti i casi di obesità patologica che vengono trasmessi da Vite al Limite. La clinica di Houston ospita giornalmente molti pazienti, accolti con cura dal famoso chirugo americano-iraniano Nowzaradan. Ha colpito molti ... Leggi su velvetgossip

