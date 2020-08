Entro il 2021 obbligo di portare fuori il cane almeno due volte al giorno in Germania (Di giovedì 20 agosto 2020) obbligo di due passeggiate al giorno per un totale di un’ora destinate agli amici a quattro zampe: lo dice una nuova legge che dovrebbe entrare in vigore in Germania Entro il 2021. “I cani non sono peluche. Hanno le loro necessità, che devono essere prese in considerazione”: sono state queste le parole con cui Julia Klöckner, ministra dell’agricoltura tedesca ha presentato una norma mirata a rendere obbligatorio portare a spasso gli animali almeno due volte al giorno. Il nuovo regolamento, che a breve verrà presentato al Bundestag, stabilisce che i padroni siano tenuti a portare fuori i cani per almeno un’ora ogni volta. Inoltre, non ... Leggi su huffingtonpost

Bastone e carota per il Superbonus del 110%. Dopo il via libera definitivo alla misura che dovrebbe riattivare tutto il settore dell’edilizia e delle ristrutturazioni in chiave green e di risparmio en ...

Nel Dl Agosto il Governo ha pensato ai versamenti dei mesi di chiusura per Covid con rateizzazione in 24 rate che partirà il 16 gennaio 2021: nel caso però del ... stabilito dal Mef e dall’Agenzia ...

