Emma Marrone, esce il nuovo singolo “Latina” (Di giovedì 20 agosto 2020) Da venerdì 28 agosto sarà in radio e in digitale “Latina”, il nuovo singolo di Emma Marrone.Il brano, disponibile da oggi in pre-save su Spotify, è stato scritto per lei da Dario Faini, Edoardo D’Erme e Davide Petrella con la produzione di DRD aka Dardust. «Ho ricevuto questa canzone il giorno del mio compleanno su whatsapp da Calcutta, Faini e Petrella – racconta Emma – mi sono emozionata… era inaspettata… e ho sentito da parte di tutti la voglia di spingersi in acque inesplorate. Mi piacciono le sfide, mi piace provare a scoprire fin dove posso spingermi. Latina è proprio questo… una canzone forte e diretta che profuma di libertà. Mi sento proiettata in una nuova dimensione e sono pronta per questo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

