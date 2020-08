Elvira Zagaria arrestata in una villa a Frosinone: è la sorella del super boss dei Casalesi (Di giovedì 20 agosto 2020) Era ai domiciliari a Frosinone ma incontrava nella sua lussuosa villa gli uomini del clan. E’ quanto hanno appurato gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Frosinone in un’operazione congiunta con i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone. Elvira Zagaria arrestata in una villa a Frosinone: è la sorella del … L'articolo Elvira Zagaria arrestata in una villa a Frosinone: è la sorella del super boss dei Casalesi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

