Elezioni Usa: Meghan Markle si unisce a Michelle Obama contro Trump (Di giovedì 20 agosto 2020) L'organizzazione a cui aderisce la duchessa intende sottolineare in particolare il ruolo svolto dalle donne afroamericane durante il processo che ha portato al 19/o emendamento, che ha assicurato il diritto al voto alle donne un secolo fa Leggi su firenzepost

Corriere : Elezioni Usa, l’attacco di Obama: «Trump raderà al suolo la democrazia, va fermato» - ilriformista : Clima di fuoco negli Stati Uniti, durissimo il discorso di @BarackObama contro @realDonaldTrump - repubblica : Kamala Harris, la 'pioniera' che entra nella storia: prima donna nera in un ticket presidenziale: 'Non esiste vacci… - ErnestTrappist : Elezioni Usa, l’attacco di Obama: «Trump raderà al suolo la democrazia, va fermato» - Paola09853723 : RT @CesareSacchetti: Obama:'Trump raderà al suolo la democrazia.' Obama è l'uomo che ha usato l'FBI per spiare illegalmente Trump. Obama è… -