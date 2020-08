Elezioni Usa 2020, Obama alla convention democratica: “È in gioco la democrazia, Trump tratta la presidenza come un reality” (Di giovedì 20 agosto 2020) Usa 2020, Obama infiamma la convention democratica: “È in gioco la democrazia” “È in gioco la democrazia”: non usa giri di parole l’ex presidente Barack Obama che, intervenuto alla convention democratica, sottolinea qual è la posta in palio alle Elezioni Usa, che si terranno il 3 novembre 2020. Obama ha preso parte alla terza serata della convention dem, quella in cui Kamala Harris è stata ufficialmente nominata candidata vicepresidente, diventando la prima donna nera candidata in un ticket presidenziale. La serata, oltre all’intervento ... Leggi su tpi

