Elezioni senza carnevali: un brutto scherzo (Di giovedì 20 agosto 2020) L'annullamento di risottate e cortei rischia di privare i candidati di un momento chiave per farsi conoscere

BELLINZONA - Gli apocalittici, per usare una celebre catalogazione, direbbero che è carnevale tutto l’anno. Per cui il rinvio di quello vero assesterà un duro colpo soltanto a chi lo ama. Ma è un giud ...

Un editoriale del direttore Maurizio Molinari sostiene le ragioni della contrarietà al taglio del numero dei parlamentari senza una cornice di riforma seria delle istituzioni “Perché votare No al refe ...

