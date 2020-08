“Elezioni, scuole e stadi a rischio”. Ricciardi evoca un nuovo lockdown (Di giovedì 20 agosto 2020) Roma, 20 ago – Potrebbe saltare tutto, stando a quanto evocato dagli “esperti” a cui si affida il governo. Dalle elezioni alla riapertura di scuole e stadi, adesso tutto viene messo in discussione e torna a far capolino lo spauracchio di un nuovo lockdown. Basta sentire quanto dichiarato da Walter Ricciardi, professore di Igiene dell’Università Cattolica e consulente del ministero della Salute: “Dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica che si è rialzata. Da noi – ha precisato – si è rialzata poco. Ma in altri Paesi come la Spagna o la Croazia si è rialzata moltissimo. In quei Paesi oggi non si potrebbe votare. In Italia ancora sì, e a maggior ragione si potrà votare se tutte le fasce di ... Leggi su ilprimatonazionale

