"Elezioni a rischio". Eccolo qua, il "tecnico" Ricciardi. Rivolta: "Eversivo" (Di giovedì 20 agosto 2020) "Riapertura delle scuole ed Elezioni a rischio". Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, ad Agorà Estate su Raitre. Un altro "tecnico" che prepara il terreno per il rinvio del voto delle regionali. La condizione posta da Ricciardi è molto generica: "Se la circolazione del virus torna ad aumentare", ha spiegato. Cosa si intenda però per aumentare non è ancora chiaro: il vero rischio, finora, era soprattutto quello legato al sistema sanitario nazionale e la capienza nelle terapie intensive degli ospedali italiani. Al momento, non si registra nessuna emergenza ma un aumento, questo sì, dei casi di contagio, soggetti giovani e asintomatici in testa, con accesso alle cure ospedaliere ancora limitato. Basterebbe un trend di ... Leggi su liberoquotidiano

Rinaldi_euro : Già iniziano a mettere le mani avanti! Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scu… - SkyTG24 : Coronavirus, Ricciardi: 'A rischio riapertura scuole ed elezioni' - HuffPostItalia : Ricciardi: 'Se la circolazione del virus aumenta a rischio scuole e elezioni' - LucarellaMauro : Covid: Ricciardi, se aumenta elezioni e scuola a rischio Scarica l’applicazione “ANSA Mobile App” su Apple Store.… - EsaLamorte : RT @LegaPremier: Gli esperti in soccorso di Conte: 'Più contagi? Elezioni a rischio' - -