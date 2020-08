Eleonora Pimentel Fonseca: il 20 agosto 1799 saliva sul patibolo l’eroina della Repubblica Napoletana (Di giovedì 20 agosto 2020) È stata indubbiamente una grande donna, un’eroina prima che intellettuale, poetessa, scrittrice e giornalista. Eleonora Pimentel Fonseca, protagonista femminile assoluta della rivoluzione partenopea del 1799, troppo a lungo incompresa e rivalutata solo col tempo dalla storia nella sua lotta per un sogno di libertà dei suoi concittadini che purtroppo si è infranto contro la restaurazione … Leggi su periodicodaily

AntonellaColoru : RT @GenCar5: Il 20 agosto del 1799 il boia per conto dei #Borbone, assassinava Eleonora Pimentel Fonseca, prima donna a dirigere un giornal… - LuigiTironel7 : RT @GenCar5: Il 20 agosto del 1799 il boia per conto dei #Borbone, assassinava Eleonora Pimentel Fonseca, prima donna a dirigere un giornal… - crociangelini : RT @GenCar5: Il 20 agosto del 1799 il boia per conto dei #Borbone, assassinava Eleonora Pimentel Fonseca, prima donna a dirigere un giornal… - LucianoOgnibene : RT @GenCar5: Il 20 agosto del 1799 il boia per conto dei #Borbone, assassinava Eleonora Pimentel Fonseca, prima donna a dirigere un giornal… - RobertoRenga : RT @GenCar5: Il 20 agosto del 1799 il boia per conto dei #Borbone, assassinava Eleonora Pimentel Fonseca, prima donna a dirigere un giornal… -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Pimentel Il Polo del '900 ospite di Cinema a Palazzo con "Il resto di niente" TorinOggi.it Svetlana e le altre: le donne nel mondo che il potere maschile vuole eliminare

In comune hanno il fatto di essere donne forti, coraggiose, combattive ma soprattutto di essere odiate dal potere. Un potere che ha sembianze maschili, naturalmente. Sono le donne impegnate in in tutt ...

Esilio obbligato/ La lezione di Svetlana per le altre donne che guidano la Ue

Fare politica in Bielorussia non è una decisione che si può prendere a cuor leggero, soprattutto se ti metti contro quello che chiamano l’ultimo (l’ultimo?) dittatore d’Europa, Alexander Lukashenko. P ...

In comune hanno il fatto di essere donne forti, coraggiose, combattive ma soprattutto di essere odiate dal potere. Un potere che ha sembianze maschili, naturalmente. Sono le donne impegnate in in tutt ...Fare politica in Bielorussia non è una decisione che si può prendere a cuor leggero, soprattutto se ti metti contro quello che chiamano l’ultimo (l’ultimo?) dittatore d’Europa, Alexander Lukashenko. P ...