Effetto Covid, rinviate oltre 30mila aste immobiliari per 3,7 miliardi (Di giovedì 20 agosto 2020) L’Osservatorio T6 fotografa gli effetti del lockdown: saltate procedure per 3,7 miliardi, arretrato in aumento, mentre si allungherà ancora la durata di 4,6 anni (3 è la media Ue) Leggi su ilsole24ore

Più di 30mila aste immobiliari rinviate, per un valore di quasi 3,7 miliardi di euro. È questo l’effetto della sospensione dell’attività degli uffici giudiziari durante il periodo di lockdown. Un dato ...

Più di 30mila aste immobiliari rinviate, per un valore di quasi 3,7 miliardi di euro. È questo l'effetto della sospensione dell'attività degli uffici giudiziari durante il periodo di lockdown. Un dato ...