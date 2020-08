Ecco cosa sta succedendo in Thailandia, dove continuano le protste contro il governo (Di giovedì 20 agosto 2020) Migliaia di cittadini sono scesi in piazza a Bangkok, la capitale della Thailandia, dove continuano le proteste contro il governo per chiedere riforme. I manifestanti chiedono una nuova costituzione e di riformare la monarchia, un tema molto delicato nel regno buddista. Secondo le leggi thailandesi, infatti, chiunque critichi la famiglia reale, può essere punito con anni di reclusione. Nelle scorse settimane ci sono state proteste pacifiche guidate dagli studenti quasi ogni giorno. Nonostante non sia strano vedere i cittadini del Paese del sud est asiatico scendere in piazza per protestare contro il governo, il nuovo movimento studentesco, che ha coinvolto anche tanti altre fasce della popolazioni, è diverso perchè ha osato criticare la monarchia. ... Leggi su giornalettismo

RadioItalia : Finalmente l'attesa è finita! Ecco una clip, in esclusiva per Radio Italia, di After 2! Fateci sapere cosa ne pensa… - TeresaBellanova : Pragmatismo, responsabilità e saggezza: ecco cosa ho trovato nelle parole di ieri di Mario #Draghi. La mia intervi… - sole24ore : Dai lungomari ai parchi, ecco dove è obbligatoria la mascherina all’aperto e cosa rischia chi non l’indossa… - liviovarriale : RT @faffa42: :@wireditalia - 11 mesi fa ho clonato un profilo su #Rousseau, sei mesi dopo è stato abilitato al voto. Il 14 ho votato per la… - dmacri71 : RT @martinaciociano: Ecco cosa dovete fare prima di parlare del portiere più forte di sempre, quello che a 42 anni mangia ancora in testa a… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco cosa VIVIANA PARISI e GIOELE: la SVOLTA! Ecco COSA è stato trovato iLMeteo.it Cosa vedere a Oslo in 2 giorni: alcuni consigli

Per chi avesse nei propri programmi di visitare la Norvegia, ecco qui un possibile itinerario su cosa vedere a Oslo in 2 giorni sfruttando al meglio il tempo a disposizione. La maggior parte di coloro ...

Anna Foglietta, fashion identikit della madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2020

Ecco tutti i suoi outfit storici più belli e indimenticabili ... Oltre che di portare, per tutta la durata della mostra, una ventata di fashion qua e là nei 4 angoli del Lido. Che cosa aspettarci ...

Per chi avesse nei propri programmi di visitare la Norvegia, ecco qui un possibile itinerario su cosa vedere a Oslo in 2 giorni sfruttando al meglio il tempo a disposizione. La maggior parte di coloro ...Ecco tutti i suoi outfit storici più belli e indimenticabili ... Oltre che di portare, per tutta la durata della mostra, una ventata di fashion qua e là nei 4 angoli del Lido. Che cosa aspettarci ...