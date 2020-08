Earth Overshoot Day, il 22 agosto si esauriranno le risorse della Terra: il lockdown ha fatto guadagnare un mese (Di giovedì 20 agosto 2020) Tra un paio di giorni - il 22 agosto - sarà l' Earth Overshoot Day , il giorno in cui l'umanità avrà esaurito le risorse che il pianeta Terra riesce a rigenerare, e quindi mettere a disposizione, nell'... Leggi su leggo

mauneobux : #News #Ambiente Earth Overshoot Day, Covid rallenta il consumo della Terra - foodaffairs_it : 22 agosto è l'Earth Overshoot Day. Fondazione Barilla: 'Il lockdown ha spostato la data in avanti rispetto al 2019,… - madliber : Con rispetto parlando ha fatto di più per l'ecologia globale il Covid-19 che il tentativo di normalizzare i comport… - ANSA_Lifestyle : L'#EarthOvershootDay è il giorno in cui l’umanità avrà esaurito tutte le #risorse naturali che la Terra è capace di… -