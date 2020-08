È Cuba l’ultima arrivata nella corsa al vaccino anti-Covid. Dagli Usa all’Europa: la mappa dei candidati (Di giovedì 20 agosto 2020) La prima fase del candidato vaccino anti-Covid comincerà il 24 agosto, i risultati dei test clinici saranno disponibili a febbraio 2021. È cosi che Cuba entra ufficialmente nella rosa dei Paesi che lavorano alla produzione di un vaccino anti-Covid, dopo l’annuncio del Registro pubblico Cubano dei test clinici. Il farmaco chiamato “Soberana 01” sarà testato su 676 persone tra i 19 e gli 80 anni, sotto la guida dell’Istituto Cubano Finaly, specializzato proprio in vaccini. Una fase di sperimentazione che si concluderà l’11 gennaio 2021, con la pubblicazione ufficiale dei risultati a metà febbraio. Il comunicato ufficiale ha definito lo studio come ... Leggi su open.online

