“È come se Maradona dovesse fare il terzino”, Dovizioso racconta il nuovo motociclismo (Di giovedì 20 agosto 2020) Mica solo il calcio può essere “liquido”, con i ruoli intercambiabili, giocato da professionisti bravi a far tutto. Anche il motociclismo moderno è così: il talento puro non vince più come una volta, bisogna adattarsi, saper far tutto, soprattutto cambiare stile di guida in funzione della tecnologia e dell’evoluzione degli avversari. Lo racconta in un passaggio dell’intervista a Repubblica Andrea Dovizioso, il parallelo col calcio è tutto suo: “come se Maradona improvvisamente avesse dovuto fare il terzino su e giù per la fascia. Ma non ci vedo niente di male: gli sport cambiano. Evolvono. E tu devi farti trovare pronto. Non basta essere il più veloce, bisogna essere completi”. Lo ... Leggi su ilnapolista

