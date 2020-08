Due cani incappucciati e impiccati a Olbia: “delinquenti inqualificabili” | VIDEO (Di giovedì 20 agosto 2020) I cani diventano sempre più vittime di barbarie e abbandoni, complice l’estate. ‘Giocattoli’ che invece hanno una grande anima. Sconvolgente a Olbia. Sarà davvero umano chi ha compiuto un gesto simile? E’ la stagione degli abbandoni: i cani in estate diventano ‘ingombramti’ e spesso vengono lasciati per strada, senza quasi possibilità di salvarsi. cani che magari scondizolano alla donna che li sta abbandonando prima di fuggire. E poi cani uccisi, senza un perchè. Come è successo a Olbia. Due cani di razza Amstaff sono stati trovati incappucciati e impiccati a una recinzione. A denunciare la macabra scoperta, sulla propria pagina Facebook, ... Leggi su chenews

