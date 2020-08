Droni, cani, mezzi speciali ma a trovare Gioele è stato lui, da solo: “ho ragionato come un bimbo” (Di giovedì 20 agosto 2020) “E’ stato un dono di Dio”. Giuseppe Di Bello è il carabiniere in pensione che è riuscito a trovare i resti del piccolo Gioele. Era determinato a trovarlo, e ci ha messo poche ore a riuscire nel suo intento. Per Giuseppe Di Bello, carabiniere in pensione di 66 anni “E’ stato un dono di Dio”. E’ arrivato là dove nessuno era riuscito a passare, dopo 16 giorni di ricerche e l’utilizzo di centinaia di persone, di Droni, cani molecolari, professionisti e mezzi speciali. E’ possibile che i resti di Gioele siano arrivato in quel punto nelle ultime ore, ecco spiegato perchè non li aveva trovati nessuno. Ma per Giuseppe Di Bello resta la ... Leggi su chenews

“Può commettere altri reati, inquinare le prove e fuggire”. Il magistrato titolare dell’indagine sulla scomparsa di Sabrina Beccalli – la 39enne di cui non si hanno tracce a Crema dalla mattina di Fer ...

Scomparsa di Sabrina Beccalli, trovate scarpe in un canale. Il suo presunto assassino continua a tacere

Sono di nuovo in corso, per la quarta giornata consecutiva e per ora ancora senza esito, le ricerche di Sabrina Beccalli, la 39enne scomparsa a Crema da Ferragosto. Viene passata al setaccio l'area in ...

