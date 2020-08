Dramma Viviana Parisi, mistero sulla morte di Gioele: “Trovato in poche ore, dubbi sulle ricerche”. La madre sapeva che “il suo viaggio sarebbe stato senza ritorno” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il corpicino martoriato del piccolo Gioele è stato trovato a poche centinaia di metri dal traliccio vicino al quale è stato rinvenuto il corpo della madre, Viviana Parisi. Del bambino è rimasto solo un tronco con una parte del femore, trascinato lì dagli animali selvatici “o suini dei Nebrodi, oppure cani randagi di grossa taglia”, hanno spiegato gli investigatori. A circa 100 metri di distanza c’era la testa, ormai in avanzato stato di decomposizione, con alcuni indumenti che apparterrebbero proprio al piccolo. E’ da due settimane che si lavora, e ieri è stato trovato il corpo del piccolo sparito nel nulla lo scorso 3 agosto insieme con la madre, il cui ... Leggi su meteoweb.eu

