Doppio incidente sull'autostrada A14: code segnalate tra Chieti e Lanciano (Di giovedì 20 agosto 2020) segnalate code sul tratto autostradale A14 tra Chieti e Lanciano in direzione sud. Due incidenti si sono verificati nelle ultime ore: il primo tra i caselli di Chieti e Francavilla al chilometro 382. ... Leggi su chietitoday

Sport_Mediaset : #Arthur ubriaco alla guida: incidente in Ferrari col doppio del livello alcolico consentito. #SportMediaset - rik_musmeci : @La7tv @InOndaLa7 Ma l’idea che dopo un incidente grave, con doppio ribaltamento, che sia stato letale per il bimbo… - ildottorino81 : RT @Agenzia_Ansa: Svizzera, incidente di lusso Bugatti-Porsche 3,5 milioni di danni Lavoro arduo per periti, urto durante doppio tentativo… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Svizzera, incidente di lusso Bugatti-Porsche 3,5 milioni di danni Lavoro arduo per periti, urto durante doppio tentativo… - 92samarco : RT @Agenzia_Ansa: Svizzera, incidente di lusso Bugatti-Porsche 3,5 milioni di danni Lavoro arduo per periti, urto durante doppio tentativo… -

Ultime Notizie dalla rete : Doppio incidente Torino: due incidenti mortali in moto tra città e tangenziale Telecity News 24 Vittorio, via Oberdan diventa a doppio senso

VITTORIO VENETO – Via Oberdan, nel tratto compreso tra le vie Garibaldi e Galilei, diventa a doppio senso. Già ieri mattina ... visto che qui ultimamente si è registrato un incremento di incidenti. In ...

Treno regionale di Trenord deraglia in Brianza, 3 contusi

Travolta da un treno nel Lodigiano, la procura dispone una perizia cinematica e risente i testimoni La procura di Lodi ha disposto una perizia cinematica per ricostruire l'esatta dinamica dell'inciden ...

VITTORIO VENETO – Via Oberdan, nel tratto compreso tra le vie Garibaldi e Galilei, diventa a doppio senso. Già ieri mattina ... visto che qui ultimamente si è registrato un incremento di incidenti. In ...Travolta da un treno nel Lodigiano, la procura dispone una perizia cinematica e risente i testimoni La procura di Lodi ha disposto una perizia cinematica per ricostruire l'esatta dinamica dell'inciden ...