Donna scomparsa nel Pisano: si chiama Simona Bimbi, non dà notizie da giorni (Di giovedì 20 agosto 2020) Si cerca, in provincia di Pisa, una Donna di 46 anni, Simona Bimbi, scomparsa da giorni. E' residente a Forcoli, separata e madre di due figlie, educatrice in un nido d'infanzia privato. Non si hanno notizie di lei da martedì 18 agosto. Da quando, al mattino, a bordo della sua auto, è andata via da casa Leggi su firenzepost

FirenzePost : Donna scomparsa nel Pisano: si chiama Simona Bimbi, non dà notizie da giorni - RobRe62 : RT @Emergenza24Pro: PLEASE RT [20.08-22:20] CERCHIAMO DONNA (46 anni) #SCOMPARSA da #Palaia #Pisa il 18.08.2020 - Informazioni e aggiorname… - RobRe62 : RT @Emergenza24: PLEASE RT [20.08-22:20] CERCHIAMO DONNA (46 anni) #SCOMPARSA da #Palaia #Pisa il 18.08.2020 - Informazioni e aggiornamenti… - Cosimomarinell2 : RT @Emergenza24: PLEASE RT [20.08-22:20] CERCHIAMO DONNA (46 anni) #SCOMPARSA da #Palaia #Pisa il 18.08.2020 - Informazioni e aggiornamenti… - rocco_lando : RT @Emergenza24Pro: PLEASE RT [20.08-22:20] CERCHIAMO DONNA (46 anni) #SCOMPARSA da #Palaia #Pisa il 18.08.2020 - Informazioni e aggiorname… -