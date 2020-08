Domenico Arcuri: "Un giorno tornerò ad essere meno famoso di Ronaldo. Il virus? Non ci ha mai lasciato" (Di giovedì 20 agosto 2020) “Quando tornerò a essere meno famoso di Ronaldo prometto di tornare a Rimini”. Così il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri ha aperto il suo intervento al Meeting di Rimini, dove sta prendendo parte al dibattito dal tema ‘Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla. Dialogo sulla ripartenza’.“Per lungo tempo siamo stati costretti a rinunciare a uno dei valori meno negoziabili, che è la libertà. Siamo riusciti a fronteggiare il virus di più e meglio di quanto fatto da altri Paesi” ma “una volta che abbiamo recuperato la libertà”, bisogna accompagnarla ad un altrettanto ... Leggi su huffingtonpost

RIMINI - “Prepariamoci a un primo grande momento collettivo di ritorno alla normalità”. Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Covid, interviene via Web al Meeting Cl di Rimini a r ...

In agosto riprende a peggiorare la situazione della pandemia” ha detto il direttore dell’Oms per l’Europa Hans Kluge. “Il rischio di rinascita non è mai stato lontano”. Risalgono intanto contagi, rico ...

