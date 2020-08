Dj morta, trovati altri resti umani e le scarpette blu. Domani l’autopsia sul corpo del bimbo (Di giovedì 20 agosto 2020) “Viviana non era in cura non seguiva alcuna terapia: ha soltanto preso per 4 giorni 2 pillole e poi ha smesso lei, di sua volontà”. Con queste parole, Daniele Mondello ha commentato le notizie sullo stato di salute mentale della moglie. Viviana, ha continuato, “non aveva con sé alcun bancomat e né i 500 euro … L'articolo Dj morta, trovati altri resti umani e le scarpette blu. Domani l’autopsia sul corpo del bimbo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

