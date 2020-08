Dj morta, il papà di Gioele arriva in caserma per il riconoscimento dei vestiti (Di giovedì 20 agosto 2020) Il papà di Gioele è arrivato in caserma per il riconoscimento dei vestiti del piccolo. Daniele Mondello è appena arrivato alla caserma Calipari di Messina, accompagnato dal padre Letterio e da Elvira Certa, il medico legale scelto dalla famiglia Mondello per la consulenza medico-legale. Come riporta Il Messaggero, Daniele Mondello è stato convocato per il … L'articolo Dj morta, il papà di Gioele arriva in caserma per il riconoscimento dei vestiti Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Gazzettino : Dj morta, il papà di Gioele in caserma per il riconoscimento dei vestiti del piccolo: «Ricerche, un fallimento» - mattinodinapoli : Dj morta, il papà di Gioele arrivato in caserma per il riconoscimento dei vestiti del piccolo - ilmessaggeroit : Dj morta, il papà di Gioele arrivato in caserma per il riconoscimento dei vestiti del piccolo - INYOUREYESZ4YN : Sono da sola al centro commerciale aspettando che arrivi mio fratello e mia madre. Oggi è il compleanno di mia madr… - BMVPedrita : Ah beh io sono la quarta. Mia zia - sorella di papà - e due cugine si chiamano così. E poi la capostipite: la sorel… -

Ultime Notizie dalla rete : morta papà Dj morta, l'appello in lacrime del padre di Gioele: «Aiutatemi a trovare mio figlio» Corriere TV