Diletta Leotta rompe il silenzio: “Con Ibrahimovic solo una collaborazione professionale” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Non c’è nessun commento da fare in quanto non vi è alcuna relazione tra i due a parte una collaborazione professionale”. Lo hanno dichiarato alcuni portavoce di Diletta Leotta, volto popolare di Dazn, ai microfoni del ‘The Sun’ a proposito della voce di gossip su un flit con l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic. Leggi su sportface

