Diletta Leotta, le parole della showgirl sul flirt con Zlatan Ibraimovich (Di giovedì 20 agosto 2020) Tenta di smorzare i toni e soprattutto l’attenzione dei media Diletta Leotta che in queste ore è stata travolta da un ulteriore gossip quello che la vorrebbe insieme al calciatore Zlatan Ibramovich arrivato in Sardegna, secondo il magazine Chi, da solo. Tra Diletta Leotta e il bomber non ci sarebbe nessuna relazione, i due hanno un rapporto professionale come testimonial di un noto brand e una cortese amicizia, e inoltre Ibra non sarebbe arrivato in Sardegna da solo ma con la moglie. Ad ogni modo la giornalista di Dazn ha sentito il bisogno di delegare il suo portavoce per smentire il pettegolezzo. L’addetto stampa della Leotta ha riferito al The Sun che non c’è nessun flirt: “Non c’è nessun ... Leggi su quotidianpost

