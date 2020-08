Diletta Leotta ha un flirt con Ibrahimovic? La conduttrice sportiva rompe il silenzio (Di giovedì 20 agosto 2020) Diletta Leotta nega il flirt con Zlatan Ibrahimovic È di ieri la notizia di gossip secondo cui Diletta Leotta avrebbe un flirt con Zlatan Ibrahimovic. Secondo il settimanale Chi, tra i due sarebbe nata un’intima amicizia dopo il lockdown e dopo la fine della storia d’amore di lei con il pugile Daniele Scardina, complice anche un’azienda di fitness di cui entrambi sono testimonial e per la quale hanno girato uno spot diventato virale. Ma l’indiscrezione è stata smentita dalla stessa Leotta tramite i suoi rappresentanti. La conduttrice di Dazn fa sapere infatti che tra lei e Zlatan Ibrahimovic non c’è nessuna relazione amorosa. Su SunSport, la sezione ... Leggi su tpi

Gazzetta_it : La Leotta (e non solo) si….. Diletta con il lato B: le dritte per glutei da urlo #fitness #gazzetta #gazzettaactive - Notiziedi_it : Diletta Leotta e Ibrahimovic, è esplosa la passione? La conduttrice rompe il silenzio - Novella_2000 : No, Diletta Lotta e Ibra non sono una coppia! Ecco perché - JonnyDevil80 : Zlatan #Ibrahimovic è tra i convocati per il raduno del Milan. Nel ruolo di attaccanti anche Diletta #Leotta ?????? - dacala89 : @Ibra_official Sono il tipo di diletta leotta...se la tocchi ancora ti picchio -