Dieta con verdure al vapore: dimagrisci e fai il pieno di vitamine (Di giovedì 20 agosto 2020) Includere le verdure nella propria Dieta è un’ottima alternativa per rimanere in forma. Questi alimenti sono infatti caratterizzate da un importante contenuto di fibre, nutrienti che favoriscono il calo ponderale ottimizzando la sazietà. Da non dimenticare è anche l’apporto di vitamine. Quando si parla di verdure, la prima che viene in mente è senza dubbio la C. Detta anche acido ascorbico, la vitamina C è presente in grandi quantità in tantissime verdure crude. Chi ama le verdure cotte, se ha intenzione di preservarne il contenuto dovrebbe orientarsi verso la cottura al vapore. Introdurre le verdure al vapore nella Dieta può quindi rivelarsi una scelta ... Leggi su dilei

L'insalata è il piatto dell'estate: colorato, fresco e leggero. Qui 5 ricette povere di grassi saturi e che contengono tutti i macronutrienti essenziali Insalata= estate. È il piatto tipico di stagion ...

È sempre bene ricordare le infinite proprietà dell’acqua che troppo spesso tendiamo a sottovalutare o dimenticare presi come siamo dal provare l’ultimo integratore di tendenza: come le piante, anche n ...

