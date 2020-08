Diciassettenne ricoverato in terapia intensiva dopo febbre sintomi gastrointestinali: è positivo al Covid (Di giovedì 20 agosto 2020) Un ragazzo di 17 anni è ricoverato ricoverato al Policlinico di Milano in terapia intensiva pediatrica. Il giovane, di Albano Sant’Alessandro, nel Bergamasco, era arrivato martedì al pronto soccorso di Seriate – come scrive l’Eco di Bergamo – con febbre e sintomi gastrointestinali. Sottoposto al tampone, è risultato positivo al Covid, le sue condizioni si sono aggravate ed è stato trasferito a Milano. Parenti e medici hanno ricostruito i suoi spostamenti, individuando nella festa con amici di Ferragosto uno dei possibili momenti in cui sarebbe avvenuto il contagio. Ats ha tracciato i suoi contatti: 23 persone che oggi saranno sottoposte al tampone. Foto di archivio L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

