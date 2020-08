Diablo 4 cerca personaleper le microtransazioni post lancio

Diablo 4 cerca personale...per le microtransazioni post lancio (Di giovedì 20 agosto 2020) Con l'annuncio di Diablo 4, Blizzard aveva deciso di svelare tutte le sue carte, confermando fin dal primo istante la presenza delle microtransazioni e la gestione a modello GaaS. Fortunatamente, gli sviluppatori hanno confermato che le microtransazioni introdotte saranno esclusivamente cosmetiche, senza modalità pay-to-win o potenziamenti. Non sappiamo se quanto dichiarato funzionerà a dovere sul lungo periodo, ma Blizzard ci tiene sicuramente a non far errori. Ecco perché la compagnia ha appena lanciato un'offerta di lavoro per la posizione di Director/Senior Director Business Performance.Il candidato sarà inserito all'interno del team di Diablo 4 per la definizione e l'esecuzione di un modello di business, la gestione dei servizi live e delle microtransazioni ... Leggi su eurogamer

