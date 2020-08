Di gran lunga migliore la fotocamera del Samsung Galaxy S21 Ultra (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Samsung Galaxy S21 Ultra sarà la punta di diamante della prossima serie top di gamma del colosso di Seul, pronti a fare la loro apparizione per febbraio 2021. Ice universe, leaker di sicuro affidamento che già in passato ha dato prova delle sue abilità, ha fatto sapere che il telefono in questione monterà un sensore principale da 108MP, la stessa risoluzione che contraddistingue il sensore principale del Galaxy S20 Ultra, anche se con una sostanziale evoluzione, ovvero il miglioramento della tecnologia ISOCELL Bright HM1 finora impiegata dal produttore asiatico. https://twitter.com/UniverseIce/status/1296090373249409031 Il nuovo sensore presenterà l'autofocus laser, almeno stando a quanto emerso dallo scambio di battute tenutosi tra Ice Universe e Marques ... Leggi su optimagazine

regionetoscana : #SantAnnadiStazzema, #12agosto 1944 'A mezzogiorno tutte le case del paese erano incendiate; i suoi abitanti fissi… - spighissimo : @Rafols46968519 AH AH AH! Per carità i gusti sono gusti e non mi permetterei comunque di giudicarli. Diciamo che pr… - batmar71 : @_Bastian_B_Bux_ Secondo te magari... io preferisco di gran lunga il nostro palmares - Mukenin : @Cristian_FF_79 Finito no, ma non può tornare agli antichi fasti. Se usciamo da euro e UE, sicuramente miglioriamo… - Petreni_Luca : @ESCOPOST1 @Luca_Fantuzzi @thewaterflea Penso che “Piddino”,come offesa, sia di gran lunga peggiore ?? -

Ultime Notizie dalla rete : gran lunga Di gran lunga migliore la fotocamera del Samsung Galaxy S21 Ultra OptiMagazine E45, in arrivo altri 21 cantieri: «Entro 3 anni completamente a nuovo. Corbara riapre a breve»

«Nel giro di due o tre anni, considerato lo stato avanzato degli interventi previsti, la E45 sarà totalmente rimessa a nuovo». Lo afferma, sicuro, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Enrico Mel ...

La recensione di Battletoads: il ritorno delle rane guerriere in un miscuglio di generi che va ben oltre il semplice picchiaduro a scorrimento.

Le Battletoads sono tornate e non sono più quelle di una volta, in ogni senso, come vedremo nel corso della recensione. Il gioco inizia raccontandoci del loro attuale status di eroi dimenticati, finit ...

«Nel giro di due o tre anni, considerato lo stato avanzato degli interventi previsti, la E45 sarà totalmente rimessa a nuovo». Lo afferma, sicuro, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Enrico Mel ...Le Battletoads sono tornate e non sono più quelle di una volta, in ogni senso, come vedremo nel corso della recensione. Il gioco inizia raccontandoci del loro attuale status di eroi dimenticati, finit ...