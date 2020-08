Deraglia l’efficienza lombarda. Il partito di Salvini governa ininterrottamente da 25 anni. Ma per i leghisti i trasporti insicuri sono colpa di Roma (Di giovedì 20 agosto 2020) In Lombardia capita pure che i treni partano senza i ferrovieri a bordo. Proprio così. Un Deragliamento come quello di ieri all’ingresso della stazione di Carnate, in provincia di Monza e Brianza, nelle disastrate e tanto criticate linee ferroviarie del sud non si è mai registrato. E la Lega, da oltre un quarto di secolo ininterrottamente alla guida della Regione, ha avuto anche la faccia di dire che le vie ferrate lombarde andrebbero ammodernate, senza specificare che le ragioni dei mancati investimenti, come sottolineato dal Movimento 5 Stelle e dallo stesso Pd, andrebbero cercate tutte nel Carroccio. L’INCIDENTE. Il treno regionale Deragliato attorno a mezzogiorno in prossimità della stazione di Carnate-Usmate, che fortunatamente viaggiava con un soo passeggero a bordo, un cittadino extracomunitario ... Leggi su lanotiziagiornale

