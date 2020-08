Del Genio: “Boga più Under? Solo se vende Lozano, se no ne sono troppi” (Di giovedì 20 agosto 2020) Del Genio fa il punto sugli esterni, secondo lui se il Napoli prende Boga e Under insieme deve vendere Lozano, per quel ruolo sono già in tanti. L'articolo Del Genio: “Boga più Under? Solo se vende Lozano, se no ne sono troppi” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Ultime Notizie dalla rete : Del Genio "Il riflesso del genio": in piazza la piéce teatrale su Caravaggio IlGiunco.net Sassuolo, disinnescato ordigno bellico trovato lungo il Secchia

SASSUOLO È stato fatto brillare questa mattina alle 11.15, in una cava di ghiaia poco distante dal luogo del ritrovamento, l'ordigno bellico rinvenuto a fine luglio ai piedi del percorso ciclopedonale ...

La bacchetta di Gianandrea Noseda apre stasera la 59ª edizione dello Stresa Festival

Rispecchia «La gioia dell’incontro» la seconda parte dello Stresa Festival in partenza stasera: un tema che si riconduce alla particolarità del momento storico, con l’emergenza sanitaria che ad aprile ...

