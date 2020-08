DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni venerdì 21 agosto: Can caccia Emre dall’azienda (Di giovedì 20 agosto 2020) Quarantottesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione della soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno che sta riscuotendo un grande successo su Canale 5. Venerdì 21 agosto 2020 va in scena l’ultimo appuntamento settimanale dello sceneggiato, cosa accadrà? Le anticipazioni svelano che i genitori di Sanem saranno arrabbiato con lei perché ha trascorso una notte fuori. Mentre Can butterà fuori dall’azienda il fratello Emre, mentre sarà geloso di Enzo Fabbri che si avvicinerà alla Aydin. Mevkibe furiosa con Sanem Le anticipazioni del 48esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda venerdì 21 ... Leggi su kontrokultura

Daydreamer Anticipazioni 20 agosto 2020: Le ultime parole di Sanem a Can...

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 20 agosto 2020. In questo Episodio Sanem scrive una lettera a Can per spiegargli le ragioni che l'hanno portata a dirgli ...

