DAYDREAMER, anticipazioni puntata di venerdì 21 agosto 2020 (Di giovedì 20 agosto 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di venerdì 21 agosto 2020:Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di venerdì 21 agosto 2020Per via dell’affare legato alle tangenti in cui è stato coinvolto Emre, la Fikri Harika rischia il fallimento da un momento all’altro. A quel punto, Sanem decide di proporre un accordo a Enzo Fabbri: se lui salverà l’agenzia pubblicitaria, lei gli cederà la formula del profumo che tanto desidera mettere in commercio. Neanche a dirlo, Fabbri accetta il patto e diventa socio della Fikri Harika salvandola di fatto dalla bancarotta, ma scatenando la gelosia di Can appena gli comunica ciò che la Aydin ha fatto. Come se non ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Un'altra delusione, l'ennesima! Come reagirà il nostro Can? - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni: SANEM e DEREN unite per salvare la Fikri Harika - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 19 agosto 2020: Can in rovina! Emre e Aylin hanno vinto? - infoitcultura : Anticipazioni Daydreamer 24 – 28 agosto: Leyla consegna a Can le prove contro Emre e Aylin - infoitcultura : DAYDREAMER, anticipazioni puntata giovedì 20 agosto 2020 -