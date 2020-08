DayDreamer, anticipazioni oggi 20 agosto: Sanem cede a Fabri (Di giovedì 20 agosto 2020) anticipazioni della puntata del 20 agosto di DayDreamer: la commovente lettera di Sanem a Can. Il ritorno di Fabri: un’opportunità per la Fikri? DayDreamer va in onda su Canale 5 alle 14.40. Sanem è disperata per la fine della sua storia con Can ed allora ecco che gli scrive una lettera per fargli capire le sue ragioni. Una stesura non facile per Sanem che ci mette l’intera notteArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

infoitcultura : Daydreamer anticipazioni: SANEM e DEREN unite per salvare la Fikri Harika - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 19 agosto 2020: Can in rovina! Emre e Aylin hanno vinto? - infoitcultura : Anticipazioni Daydreamer 24 – 28 agosto: Leyla consegna a Can le prove contro Emre e Aylin - infoitcultura : DAYDREAMER, anticipazioni puntata giovedì 20 agosto 2020 - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni: arriva Huma, la mamma di Can -