Day Dreamer soap: le anticipazioni di giovedì 20 Agosto (Di giovedì 20 agosto 2020) Cari lettori eccoci con le nuove anticipazioni di Day Dreamer soap relative alla puntata di giovedì 20 Agosto, dove la guerra tra Can e Emre si farà ancora più dura. Ci eravamo lasciati con Can che ha intimato ha Emre di uscire dall’azienda di famiglia visto tutte le macchinazioni effettuate dal fratello alle sue spalle. Emre vuole far capire al fotografo che ha gli stessi diritti di lui di stare in azienda, anche perchè lui la gestita quando il fratello partiva per i suoi viaggi avventurosi nel mondo. La freddezza tra Can e Sanem si fa sempre più profonda e la ragazza soffre senza darsi pace per tutte le bugie che ha dovuto raccontare al suo amato. Leggi anche: DayDreamer-soap: le anticipazioni di mercoledì 19 ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

baldwvin : Stasera recupero la puntata di day dreamer - tufossimusica : @francang1950 Signora, lei ha mai provato a guardare Can recitare in lingua originale? e non solo in “Day Dreamer”… - Irisy88741043 : RT @IrisDiletta: Ragazze quante di voi hanno conosciuto Can solo ora con Day Dreamer e quante lo seguono da anni come me? Perché secondo il… - IrisDiletta : Ragazze quante di voi hanno conosciuto Can solo ora con Day Dreamer e quante lo seguono da anni come me? Perché sec… - BettaSimone : RT @demetozitalyofc: Ed ecco che Day Dreamer spicca di nuovo il volo. Ieri,18 agosto,la puntata ha realizzato oltre 2,2 milioni ed il 19,5%… -

Ultime Notizie dalla rete : Day Dreamer DayDreamer, la puntata di mercoledì 19 agosto Mediaset Play Daydreamer, anticipazioni oggi 19 agosto

Trama e anticipazioni DayDreamer – Le Ali del Sogno, puntata di oggi 19 agosto: Can scopre che Emre ha dato una bustarella al dirigente della YRT. La Fikri Harika rischia la bancarotta. Daydreamer – L ...

Daydreamer Anticipazioni dal 24 al 28 agosto 2020: Can perdona Sanem ma un nuovo nemico li minaccia...

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni settimanali della soap Daydreamer - Le ali del sogno riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 24 al 28 agosto 2020 su Canale 5 sempre a partire ...

Trama e anticipazioni DayDreamer – Le Ali del Sogno, puntata di oggi 19 agosto: Can scopre che Emre ha dato una bustarella al dirigente della YRT. La Fikri Harika rischia la bancarotta. Daydreamer – L ...Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni settimanali della soap Daydreamer - Le ali del sogno riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 24 al 28 agosto 2020 su Canale 5 sempre a partire ...