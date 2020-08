Daniele Orsato dirigerà la finale di Champions League Bayern-PSG (Di giovedì 20 agosto 2020) Sarà Daniele Orsato a dirigere la finale di Champions League, in cui si sfideranno Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Avevamo sottolineato come fosse il profilo più adatto e probabile per un impegno del genere. Gli assistenti saranno Manganelli e Giallatini, il quarto uomo sarà il rumeno Hategan mentre al VAR ci saranno Irrati e Guida. Un altro attestato di stima internazionale, dunque, per la classe arbitrale italiana, dopo la designazione di Gianluca Rocchi lo scorso anno per la finale di Europa League. L'articolo Daniele Orsato dirigerà la finale di Champions League Bayern-PSG ilNapolista. Leggi su ilnapolista

DiMarzio : #Orsato sarà il settimo italiano ad arbitrare una finale di #ChampionsLeague - AranchaMOBILE : Daniele Orsato arbitrará la final de la Champions. - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ???? Sarà Daniele #Orsato ad arbitrare l’attesa finale tra #PSG e #Bayern ?? Tutti i dettagli #LeBombeDiVlad #LBDV #Champio… - andreszamudiofc : RT @TUDNUSA: Daniele Orsato arbitrará la final de la Champions entre PSG y Bayern #UCL | #PSG | #Bayern - paoloangeloRF : Daniele Orsato dirigerà la finale tra Bayern e PSG -