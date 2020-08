Daniele Orsato arbitrerà la finale di Champions tra Psg e Bayern Monaco (Di giovedì 20 agosto 2020) AGI - La Uefa ha annunciato che sarà l'italiano Daniele Orsato ad arbitrare la finale di Uefa Champions League 2020 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. La partita si giocherà all'Esta'dio do Sport Lisboa e Benfica di Lisbona. Orsato, 44 anni, è arbitro internazionale dal 2010. Domenica 23 agosto alle 21 dirigerà la sua prima finale. In questa edizione della Champions League è già stato chiamato ad arbitrare otto partite tra cui l'ottavo di finale tra Manchester City e Real Madrid.La scorsa stagione il fischietto di Montecchio Maggiore era stato designato come quarto uomo della finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal. ... Leggi su agi

