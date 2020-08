Daniela Martani litiga al porto per la mascherina: “Mi ribello, lobotomizzati…” (Di giovedì 20 agosto 2020) Daniela Martani si rifiuta di mettersi la mascherina Non è la prima volta che Daniela Martani fa parlare di sé. L’ex concorrente del Grande Fratello negli ultimi hanno ha iniziato delle battaglie contro coloro che uccidono gli animali per ricavarne delle pelli e per tale ragione si dichiara vegana al 100%.Nelle ultime ore l’ex hostess di Alitalia ha coinvolto i follower di Instagram in una nuova battaglia personale. Di cosa si tratta? La frequentatrice dei salotti di Barbara D’Urso, di ritorno da una vacanza in Sardegna ha fatto una vera e propria scenata al porto de La Maddalena. In quel posto incantevole l’ex gieffina si è scatenata in una feroce discussione con gli operatori portuali, secondo lei rei di averle richiesto l’utilizzo ... Leggi su kontrokultura

