D’Ambrosio: «Ci mancano i tifosi ma siamo carichissimi per la finale» (Di giovedì 20 agosto 2020) Danilo D’Ambrosio ha risposto alle curiosità dei tifosi dell’Inter per il format ‘Inter Calling”. Le sue parole Danilo D’Ambrosio ha risposto alle curiosità dei tifosi nerazzurri per il format “Inter Calling“. Queste le parole del difensore. EMOZIONI PER LA finale – «Emozionato sicuramente quando abbiamo raggiunto l’obiettivo, poi sono carichissimo come tutta la squadra. L’obiettivo è stato raggiunto grazie ad un grandissimo lavoro di squadra, non si arriva a questo punto con l’apporto dei singoli. Tutta la squadra lo sta vivendo in maniera positiva, ora dobbiamo raggiungere il massimo». tifosi – «Quanto ci mancano? Tanto, è il pensiero di tutta la squadra. Ne abbiamo parlato ... Leggi su calcionews24

