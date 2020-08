Dalla vittoria del girone A alla finale di Colonia: il cammino europeo del Siviglia (Di giovedì 20 agosto 2020) Il cammino europeo del Siviglia Domani sera Siviglia e Inter si troveranno di fronte a contendersi l’Europa League nella finale di Colonia. Ecco il cammino europeo che ha fatto il Siviglia per giocarsi la coppa contro i nerazzurri Gironi Europa League Inserito nel girone A della seconda competizione continentale insieme ad Apoel, Qarabag e Dudelange fa un percorso quasi netto con la una sola sconfitta nell’ultima giornata del girone contro l’Apoel piazzatosi secondo. Spicca il dato sui gol fatti, ben 14, nel confronto con quelli subiti, solo 3. Fase ad eliminazione diretta Nei sedicesimi di finale supera il Cluj con il punteggio aggregato di 2 a 0 frutto ... Leggi su intermagazine

Ultime Notizie dalla rete : Dalla vittoria Lecce, chiesti i danni a Fabio Liverani: dalla vittoria contro il Napoli alla retrocessione con... Calciomercato Napoli Insegue l’ex moglie fino al commissariato e minaccia gli agenti

: si tratta di un 38enne di Vittoria arrestato dalla polizia per stalking e resistenza a pubblico ufficiale. La donna era arrivata in auto nel piazzale del commissariato dove gli agenti, notando l’uom ...

La Reggia di Caserta dice basta alle carrozze con i cavalli

È senz’altro una vittoria, anche se fa seguito a una tragedia. Dopo la morte, il 12 agosto, di un cavallo che trainava una carrozza alla Reggia di Caserta, la Direzione del monumento patrimonio Unesco ...

