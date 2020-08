Dalla Spagna sicuri, Messi a Koeman: “Mi vedo più fuori che dentro al Barcellona” (Di giovedì 20 agosto 2020) La notizia è dell’emittente RAC1, ma è stata presto rilanciata da tutta la stampa spagnola: durante l’incontro tra Messi e Koeman di oggi pomeriggio, la Pulce avrebbe informato il nuovo allenatore di vedersi più fuori che dentro il progetto del Barcellona, seppur consapevole delle difficoltà che avrebbe a lasciare il club blaugrana, data la sua situazione contrattuale. Resta ancora più che aperto, dunque, il futuro di Messi. Foto: Twitter Barcellona L'articolo Dalla Spagna sicuri, Messi a Koeman: “Mi vedo più fuori che dentro al Barcellona” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

