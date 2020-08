Dalla Spagna: “Messi vuole lasciare il Barcellona”. I tifosi dell’Inter sui social: “Testa alla finale” (Di giovedì 20 agosto 2020) Quale argomento può distrarre una tifoseria che si prepara a vivere una finale europea? Semplice: Leo Messi. Stando a quanto riporta RAC1, infatti, il fuoriclasse argentino avrebbe comunicato al nuovo tecnico del Barcellona Ronald Koeman l’intenzione di lasciare il club blaugrana. E tra i club che possono sognare c’è anche l’Inter pronta a vivere però la finale di Europa League contro il Siviglia. Tra i tifosi c’è chi predica calma (“Ricordatevi la clausola”), chi fa ironia (“Non vi ricorda la trattativa Modric?”) e chi pensa alla finale: “Testa alla partita più importante degli ultimi dieci anni”. Sognare però non costa davvero nulla. LE REAZIONI social #Messi non avere fretta che domani abbiamo una ... Leggi su sportface

Leo Messi ha interrotto le sue vacanze per incontrare Ronald Koeman, nuovo allenatore del Barcellona. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, la Pulce avrebbe ribadito anche al mister oland ...La Francia registra un altro record di contagi da coronavirus dai tempi del lockdown con un boom di 4.771 nuovi casi in 24 ore. Cifre che tornano a spaventare. Ma il Paese non richiude, i danni econom ...