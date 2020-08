Dai ghiacciai in ritirata ai 55 gradi in Califonia: l’effetto dei cambiamenti del clima nell’estate 2020. Greta Thunberg: “Persi altri due anni” (Di giovedì 20 agosto 2020) È famosa per essere il luogo più torrido del pianeta, ma una temperatura così alta non si era mai vista: nella Death Valley, in California, si sono superati i 54,4 gradi, la temperatura più alta dal 1913. Mai, nel mondo, era stata registrato un record simile. Sono gli effetti tangibili dei cambiamenti climatici in corso: intanto i ghiacciai in Groenlandia potrebbero aver superato “il punto di non ritorno”, e Greta Thunberg – che mercoledì incontrerà la cancelliera Angela Merkel – accusa i leader globali di aver “perso” altri due anni. La crisi dei ghiacciai in Groenlandia – Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications Earth, hanno subito una ... Leggi su ilfattoquotidiano

Gli autori non dicono niente del genere. Analizzano 35 anni di dati su spessore, densità, velocità di arretramento e scorrimento in mare e sugli iceberg generati (calving) dai ghiacciai e confrontano ...

Dopo aver terminato i quattordici giorni previsti dai protocolli, la robusta ala statunitense ha ... football, baseball e hockey su ghiaccio); di dubbi sugli idoli, invece, nessuno: la madre. «Mia ...

