Da un estremo meteo all’altro: il rischio di TEMPORALI molto violenti (Di giovedì 20 agosto 2020) Agosto 2020 ha riportato l’estate estrema a cui siamo ormai abituati. Le continue invasioni di caldo africano, anche in questo periodo post-Ferragosto sono ormai una caratteristica delle nuove estati, che però sono segnate anche da improvvisi sbalzi termici eclatanti. Il dominio dell’anticiclone africano regala molto caldo, che si traduce anche in energia pronta ad essere spesa in violenti TEMPORALI, non appena si creano le condizioni ideali attraverso l’ingresso di semplici sbuffi d’aria fresca in quota. Ora vivremo un’evoluzione meteo fortemente dinamica, con una marcata espansione dell’anticiclone africano sul Mediterraneo e sull’Italia. Il richiamo caldo stabilizzante sull’Italia sarà favorito da una profonda depressione atlantica, che ... Leggi su meteogiornale

