“Da oggi lo chiamerò così”. Salvini, la Azzolina passa agli insulti: “È ridicolo, gli suggerisco…” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Da oggi lo chiamerò Matteo Salvini il gaglioffo. È ridicolo, gli suggerisco una buona lettura, Fino a quando la mia stella brillerà di Liliana Segre. Ogni volta che parla della scuola dice delle scempiaggini”. Lucia Azzolina è esplosa in diretta a In Onda contro il segretario leghista, che in una chiacchierata con i suoi elettori ha paragonato in maniera un po' azzardata la scuola ai lager. “Ai miei studenti - ha continuato la ministra dell'Istruzione - spiegavo che i lager sono una cosa seria. Salvini deve chiedere scusa, non a me ma a tutta la comunità scolastica. Ogni giorno dice qualcosa di me, più mi insulta e più sono onorata perché io e lui siamo anni luce distanti”. Luca Telese le ha fatto notare ... Leggi su liberoquotidiano

MatteoRichetti : Oggi riscoprono tutti la retorica dei “giovani”: da domani si continua a non finanziare le borse per i giovani medi… - lauraboldrini : Per fare notizia Salvini è pronto a tutto tranne che a offrire soluzioni. Oggi paragona le scuole da riaprire in… - CottarelliCPI : Anche Papa Francesco ieri ha parlato di diseguaglianze di opportunità. È lo stesso concetto espresso da Draghi per… - givdley : RT @demoliti0n: dico solo una cosa: se non sapete fare i genitori, non fate figli. oggi, un bimbo di 6 anni felice di essere al mare non vo… - iosonoscioccata : RT @sixofmorning: VITA DA CASSIERA CHECK gioie edition: Oggi stavo togliendo i carrelli e ho fatto cadere per sbaglio un pacchetto di patat… -

Ultime Notizie dalla rete : “Da oggi Coronavirus: la perdita di olfatto è diversa da «quella del raffreddore» Corriere della Sera