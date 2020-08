Crimi dice che definire il Pd «partito di Bibbiano» era esagerato (Di giovedì 20 agosto 2020) Contrordine (quasi) compagni! Il Pd non è più il partito di Bibbiano. La notizia arriva dal massimo esponente politico – in questa fase – del Movimento 5 Stelle, quello stesso partito che, la settimana scorsa, ha fatto votare i suoi iscritti sulla possibilità di stringere alleanze con altre forze politiche e, segnatamente, quelle del centrosinistra. Vito Crimi ritiene ora esagerata la definizione di Pd come partito di Bibbiano, una narrazione che ha caratterizzato tutta la durata della prima esperienza di governo pentastellata, quella insieme alla Lega di Matteo Salvini. LEGGI ANCHE >Elezioni Emilia-Romagna, il Pd è il partito di Bibbiano partito di Bibbiano, secondo Vito ... Leggi su giornalettismo

