Crimi “Con il Pd non c’è alleanza strutturale” (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Non si tratta di sprecare un’occasione, perchè non c’è, altrimenti l’avremmo colta al volo. Noi abbiamo il massimo rispetto del territorio. Dove abbiamo fatto opposizione fino a ieri, è difficile immaginare un percorso insieme”. Così Vito Crimi, leader politico del M5S, in un’intervista al Corriere della Sera sull’alleanza politica tra Pd e cinquestelle per le regionali. “Assolutamente no. Non c’è alleanza strutturale”, ribadisce Crimi, osservando che “qualcuno poteva parlare di alleanza strutturale anche con la Lega. Ma non l’abbiamo fatta e non la facciamo oggi, perchè siamo nati per combattere il sistema dei partiti e vorremmo aiutarli a migliorarsi”. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

